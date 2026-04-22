職場負面社交加速衰老 「毒同事」危害更勝OT 慢性病風險增14%！必防3大特徵同事！

紐約大學一項最新研究警告，職場中的負面社交關係是加速生理衰老的元兇。研究發現，身邊每多一個長期製造麻煩的「騷擾者」，個體的生物年齡平均會老化 9 個月，衰老速度更會加快 1.5%。這些毒性關係會誘發全身性發炎，增加患上心血管病及多病共存的風險。