職場負面社交加速衰老 「毒同事」危害更勝OT 慢性病風險增14%！必防3大特徵同事！
職場負面社交加速生理衰老
紐約大學社會學副教授 Byungkyu Lee於2026年2月在《美國國家科學院院報》發表研究提醒公眾關注負面社交關係對健康的影響。研究長期追蹤約13,000名受試者，證實頻繁接觸職場中的「騷擾者」，會導致各種健康問題，加速人體衰老。
數據顯示，辦公室中每增加一個長期存在的「騷擾者」，個體的生物年齡平均老9個月，且整體的生理衰老速度會加快1.5%。
「騷擾者」3大特徵
在研究中，「騷擾者」被定義為那些在社交過程中持續製造麻煩、施加負面心理影響的人。
1.無故指責與批評
長期對個體進行非建設性的負面評價。
2.過度索取與要求
在人際互動中施加不對等的心理或工作負擔。
3.製造尷尬與緊張
使社交環境長期處於防禦性狀態。
研究顯示約 30% 的受測者社交圈中至少存在一名此類對象，是慢性壓力的主要來源。
負面社交誘發全身性發炎
科學家透過檢測唾液或血液中DNA的化學標記（甲基化），來計算一個人的「生物學年齡」。長期處於負面社交環境中，這些「標記」會發生改變，說明身體正在發生與實際年齡不符的過度損耗。
系統性發炎
長期面對社交干擾者的受試者，血液中的C-反應蛋白水平顯著較高，這是誘發心血管疾病與多種炎症反應的重要指標。
多病共存
研究證實，擁有負面社交關係的人，同時患上兩種或以上慢性疾病（如高血壓、糖尿病）的風險增加14%。
毒同事危害更勝加班
與「騷擾者」共事，其對老化的加速作用遠大於單純的工作繁重或孤獨感。職場社交毒性往往具有主動性且難以規避；相較於加班帶來的體力消耗，長期忍受無理批評與索求會迫使身體頻繁啟動「戰或逃」應激反應，加速細胞端粒磨損。糾正同事的錯誤，造成額外的情緒勞動，心理磨損對心臟的負荷極大。
即使個體維持良好的飲食與運動習慣，負面職場關係仍是健康的直接威脅。
識別並遠離「毒性關係」
Byungkyu Lee教授在受訪時提到，想要延緩衰老，除了飲食和運動，「社交環境的排毒」同樣關鍵。
首要措施是識別並遠離「毒性關係」，透過拉開物理距離來減少情緒波動引發的身體發炎。若暫時無法遠離惡劣環境，則可以透過深度睡眠與抗炎飲食，來修復細胞受到的損傷。