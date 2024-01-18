Phoebus首拍電影自爆曾遇狂迷經歷Mandy咀陳昊森緊張到就死 ️…
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Viu1HK報導：Phoebus首拍電影自爆曾遇狂迷經歷Mandy咀陳昊森緊張到就死 ️葉念琛幫「阿寶」拉票爭金像獎提名
「籃球女神」Mandy譚旻萱、Phoebus吳啟洋、Anjaylia陳嘉寶、Hazel林熙彤、周漢寧同「肥腸」徐浩昌等，噚晚出席《不是你不愛你》首映，導演葉念琛即席幫Mandy拉票，力爭今年金像獎嘅「最佳新演員」提名！
Mandy透露喺籃球場同陳昊森拍咀戲時，緊張到爆炸，仲自覺「就嚟死」，好彩有經驗豐富嘅陳昊森教路，先至順利獻出大銀幕初吻咋，仲話「最後拍完，我同昊森係用好兄弟式拍背，呼一口氣就走咗，一啲都唔浪漫。」
至於第一次拍電影嘅Phoebus，透露今次係「演自己」，連角色名都叫返「Phoebus」，同「狂迷」Mandy有唔少對手戲，仲自爆現實中遇過瘋狂粉絲添呀！佢又話雖然第一次同昊森合作，但一早已經建立咗「緣份」，依家仲friend埋，想知更點解就睇啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK