中島美嘉跨過患怪病險失聰難關 自認膽小 要同自己講你也可以熬過去！…
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Viu1HK報導：中島美嘉跨過患怪病險失聰難關 自認膽小 要同自己講你也可以熬過去！ 返屋企最開心唔係有老公鍚？
等到啦等到啦！日本歌姬中島美嘉出年終於要嚟香港舉行處女騷啦！今次演唱會香港演站仲係唯一嘅海外場，認真威威豬啊！佢更大讚香港fans好熱情，唔少人仲會特登飛去日本支持自己，所以今次開騷，歌單會盡量滿足大家，將香港朋友所熟悉嘅歌都擺落去rundown度！
MIKA喺2010年曾經患上罕有疾病「耳咽管開放症」而導致幾乎失聰，但好彩最後佢都戰勝病魔兼復出，繼續用音樂帶比大家正能量，雖然佢認為自己性格唔算太樂觀，但而家嘅佢就學識用時間將唔好嘅情緒、事情慢慢沖淡。
經過人生高山低谷，MIKA喺40歲生日時宣布同樂隊結他手馬谷勇結婚，踏入人生新階段，事業愛情兩得意，但生活上點都會遇到少少煩惱同唔開心事嘅，到底佢平時返到屋企靠咩嚟減壓？睇片咪知囉！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK