乙女新夢心痛fans被標籤「毒男」 Jason Kui帶挈增人氣望逆襲日本…
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Viu1HK報導：乙女新夢心痛fans被標籤「毒男」 Jason Kui帶挈增人氣望逆襲日本市場
本地日系女團乙女新夢同著名結他手Jason Kui兩年前因為參加本地音樂節結緣，早前佢哋唔單止聯同新晉作曲人Gordon Flanders攜手打造新歌《人間覺醒》，仲合力完成九展Music Zone嘅演出，現場氣氛真係high到爆㗎！原本比較小眾乙女新夢，最近認知度慢慢提高，仲時不時喺電視上都見到佢哋嘅身影，但其實佢哋都聽到外界唔少質疑嘅聲音，最心痛嘅係見到fans被標籤為「毒男」、「宅男」，有時仲氣餒到自己都質疑埋自己一份添！但每次得到Jason Kui嘅認同，佢哋都好似打咗支強心針咁，4位成員仲希望「乙女新Kui」呢個組合可以打返入日本市場啊！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]