挑戰即興配音Dee力推儲蓄無用論「冇錢先有熱誠」出道5年學懂梳理情緒…
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Viu1HK報導：挑戰即興配音Dee力推儲蓄無用論「冇錢先有熱誠」出道5年學懂梳理情緒️面對攻擊永記家人一句支持說話
阿Dee@ERROR繼前年孖ERROR三位兄弟為日本動畫獻聲後，再下一城拍住Joyce鄭欣宜為動畫電影《星願奇緣》配音，果然猛料！而阿Dee今次係聲演山羊BB華倫天奴，咁啱佢啲fans叫「羊群」，都係同羊有關，緣份呢家嘢真係擋都擋唔住！唔知阿Dee把聲有幾多變呢？即刻出題挑佢機先！爆笑指數達5**呀！
ERROR入行啱啱好5年，阿Dee坦言演藝路雖然過得順暢，但其實中間都受過唔少打擊！真係難得阿Dee撻着個感性mode呀！佢坦言主要係受comment影響，久而久之學識樂觀面對，笑話係全靠「三隻癲狗」助佢一把！
一向甚少提及屋企人嘅阿Dee，亦主動感謝家人嘅支持，仲有分享令佢最深刻嘅打氣說話，都咪話唔touching！但唔知屋企人喺鼓勵阿Dee嘅同時，又有冇乘機催婚呢？最後阿Dee幽默談儲錢論，莫非係要儲老婆本？係咪囉囉攣好想知呢？去片開估！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK