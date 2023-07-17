何雁詩抗拒大公司爭上位潛規則 力尋舒適路 認係chill mum 笑囝囝ou…
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Viu1HK報導：何雁詩抗拒大公司爭上位潛規則 力尋舒適路 認係chill mum 笑囝囝out fo最似自己
Stephanie何雁詩返嚟啦！自一年前多咗個「索媽」新身份後重回樂壇，同時帶嚟兩個好消息，第一係推出創作新歌《the right kind》、第二就係佢正式宣布加盟新唱片公司！雙喜臨門啦喎⋯就梗係要即刻嚟《》傾吓偈，佢仲大玩二選一遊戲添呀！
曾加入大公司嘅Stephanie，雖然自覺性格唔適合靠爭上位，但奈何當時公司有自己一套嘅「文化」，喺嗰段時期嘅Stephanie嘗盡走紅、低谷被謾罵嘅起伏，因而教懂佢尋找「right kind」嘅重要性！
至於提到一歲大嘅「chill baby」Asher，Stephanie就即刻一副「chill mum」冧樣，笑囝囝長期out fo最似自己！想知更多Stephanie湊B趣事，例如Asher有冇「斟茶」畀佢飲？仲有嚟緊嘅音樂大計，快啲click入專訪片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]