黃子華獲讚靚仔 尷尬稱唔及黎明 因許冠文32年前一通來電 驕傲至今 岑…
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Viu1HK報導：黃子華獲讚靚仔 尷尬稱唔及黎明 因許冠文32年前一通來電 驕傲至今 岑珈其被子華封偶像️ 偉仔讚勤力 成炸子雞？
兩代笑匠許冠文、黃子華事隔32年再合作，演出電影《破·地獄》（前名《度脫之舞》），今日出席開鏡儀式，子華神直言同許冠文合作係夢想，指對方係幾代人嘅偶像！許冠文即重提32年前搵子華神度橋寫《神算》劇本嘅來龍去脈，搞笑問到呢次有冇黎明客串？佢哋兩個即刻笑咗出嚟，許冠文解釋當時唔知子華神想做明星，加上想搵個非常靚仔兼唱到主題曲嘅男星演主角，中晒「箭」嘅子華神唯有認輸，但許冠文都再大讚子華神靚仔，佢即尷尬到皺晒眉，場面爆笑！佢哋又指係首部電影喺殯儀館、義莊取景，唔知子華神有冇信心打破破憶票房紀錄？
飾演許冠文個仔嘅朱栢康，戲中係一名破地獄大師，但戲外佢係一名基督徒，指所有都係上帝嘅安排，唔會覺得有衝突嘅！朱康又話今次可以同兩位笑匠合作係里程碑呀！
岑珈其就係演子華神嘅細佬，周家怡爆料指子華神嗌珈其做偶像，咁堅？咁啱珈其最近又被「影帝」梁朝偉大讚勤力，珈其呢期仲唔係「當紅炸子雞」？周家怡自爆原先同子華神有床戲，但最後被cut，究竟咩事？衛詩雅指獲破地獄師傅送贈近30年「寶劍」！想知佢哋仲講咗啲咩？睇片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK