周潤發自嘲失業 鄉下仔出席首映禮 預告隨時跑完步踩入戲院謝票
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Viu1HK報導：周潤發、靚靚袁詠儀、方中信、Will柯煒林、Amy盧慧敏、白只同安志杰等噚日喺商場出席《別叫我“賭神”》首映禮，吸引大批巿民圍觀，「Selfie之神」發哥仲同全場大合照，又即席Air Drop畀巿民，但因網絡問題告吹，笑爆全場！席間，客串嘅王菀之驚喜現身，發哥即推開靚靚同菀之深情對望。
發哥透露日前首度謝票幾好玩，打算之後跑住去謝票，但驚太早而冇乜觀眾；靚靚即著發哥黃昏先跑，等自己可以參加，發哥即笑稱自己係「失業人士」，一日謝幾場都冇問題。問到票房好會否派福利？發哥笑言要派葵扇畀大家醒神，靚靚就話帶發哥見大家已經係福利。咦，咁大隻仔Will不如騷肌啦？發哥就一臉懷疑咁打量Will嘅Body，又自爆係貪佢夠傻先親選Will演兒子。
此外，久未露面嘅安志杰同太太Jessica C.帶埋一對仔女撐場，仲爆仔女有表演天份，唔排除將來會入行。而白只就親證同顏卓靈分手，但婉拒多談。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]