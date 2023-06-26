周潤發自嘲失業 鄉下仔出席首映禮 預告隨時跑完步踩入戲院謝票

Viu1HK報導：周潤發、靚靚袁詠儀、方中信、Will柯煒林、Amy盧慧敏、白只同安志杰等噚日喺商場出席《別叫我“賭神”》首映禮，吸引大批巿民圍觀，「Selfie之神」發哥仲同全場大合照，又即席Air Drop畀巿民，但因網絡問題告吹，笑爆全場！席間，客串嘅王菀之驚喜現身，發哥即推開靚靚同菀之深情對望。