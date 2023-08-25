劉德華藝術展公開11歲囡囡畫作️指Hanna係「藝術家」 畫畫唱歌叻過爸…
廣告
Viu1HK報導：劉德華藝術展公開11歲囡囡畫作️指Hanna係「藝術家」 畫畫唱歌叻過爸爸
劉德華今日為佢喺西九文化區FREESPACE舉行嘅「1/X劉德華的藝術空間」揭幕，現場分為8個展區，華仔仲親自為傳媒安排導賞路線。展覽區有華仔同5位當代藝術家合作嘅展品，當中仲有以《天若有情》同《大隻佬》做主題嘅藝術品添、另外華仔親手做嘅元祖ANDOX同黑仔亦有展出，而視覺效果方面最震撼嘅就係模擬演唱會嘅360度舞台。
不過講到當中最大亮點嘅，必定係提華仔同阿女劉向蕙（Hanna）嘅展品，兩父女以相同主題分別畫畫，華仔提到其中有幅蘋果畫係Hanna嘅第一幅作品「我帶會去我老師度學畫畫，佢畫完張蘋果，老師叫我要培養佢，所以我都同佢一齊畫，不過最近慢咗落嚟。啲畫佢揀㗎，佢係藝術家嘛，我藝人嚟，所以我尊重佢。」之後華仔仲好大方，分享咗好多同阿女嘅事，仲大讚Hanna畫畫同唱歌都有天份，叻過自己添！
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK