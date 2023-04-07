黃文慧被火爆Edan嚇倒 讚入戲快有天份 劉江寧改演繹方式遷就新晉演員…
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Viu1HK報導：黃文慧被火爆Edan嚇倒 讚入戲快有天份 劉江寧改演繹方式遷就新晉演員
劉江同Bonnie姐黃文慧 喺黑色幽默片《死屍死時四十四》中演飾兩公婆，兩位實力派出色嘅演技，令一班後輩拍爛手掌，更獲導演何爵天不斷加戲。劉老師同Bonnie姐表示而家接少咗戲，除咗因為年紀開始大做到嘅角色唔多，最主要嘅原因係好難遇到一份吸引，可以俾自己發揮嘅劇本。Bonnie姐擅長演開心戲，好似《嚦咕嚦咕新年財》嘅奶奶，呢類神經質角色就開正佢嗰瓣啦。而喺新戲中兩位話演得好過癮，同新生代演員一拍即合，擦出唔少火花，Bonnie姐仲要勁沾沾同Edan有對手戲。喺戲入面埋劉老師要同班隔離鄰舍，夾手夾腳處理屍體，當中有搬屍嘅鏡頭同班後生一齊行樓梯上天台，不過呢啲運動量，對於76歲嘅劉老師嚟講簡直濕濕碎，皆因佢有Keep住跟發哥跑步，體能拍得上年輕人啊。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]