吳肇軒胡子彤組龍舟隊「人多蝦人少」 Hillary Hazel為工作忍口少食…
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Viu1HK報導：吳肇軒胡子彤組龍舟隊「人多蝦人少」 Hillary Hazel為工作忍口少食糉
Hillary劉沛蘅、Hazel林熙彤日前聯同吳肇軒、胡子彤及CY陳宗澤等，一眾藝人趁住端午節，相約去到沙田學扒龍舟，雖然大部分人都係首次接觸龍舟運動，但大家一玩就玩上癮，仲同有前港隊在內嘅兩位教練比賽，結果佢哋以「人多蝦人少」姿態，險勝教練隊一個龍頭，非常搞笑！
而喺賽後教練隊仲選出咗當日MVP以及最佳衣著獎，分別由子彤和Szelong潘思朗奪得，子彤獲頒MVP後非常謙虛，表示冇諗過《逆流大叔》之後仲有機會扒龍舟，仲大讚班女仔好落力「佢哋係好拼勁，當然有啲係豬隊友，哈哈！儘管我哋係同公司，但係唔係常常見，希望可以透過呢類活動再混熟啲，以便之後有機會合作拍戲，就會更有默契，希望可以繼續一齊玩。」肇軒同CY就玩到大汗疊細汗，講笑話今次活動十分「輕鬆」，肇軒仲認叻話「我哋簡直可以邁向專業！」
講到端午節，雖然Hillary同Hazel一樣都鍾意食糭，但佢就因怕肥要戒食，佢話「我係超級鍾意食糉嘅，尤其係咸肉糉，因為我屋企係上海人，上海糉我係勁鍾意食，但係今年端午節都唔敢食太多，因為嚟緊要開工，食一兩啖，少食多滋味。」
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]