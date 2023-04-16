劉青雲想搵Edan喺特刊️簽名留念 鄭秀文大露背裝喻意「影后」？ 梁洛…
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Viu1HK報導：劉青雲想搵Edan喺特刊️簽名留念 鄭秀文大露背裝喻意「影后」？ 梁洛施不敢相信與王傑傳緋聞
角逐《第41屆香港電影金像獎》影帝嘅劉青雲，喺紀念特刊被錯標成Edan Lui，不過佢一啲都唔介意，仲講笑話可以同Edan喺場刊上簽名留念添！而Sammi就著上大露背裝行紅地氈，被問到係咪喻意「影后」，佢笑言揀戰衣並唔係睇呢啲，另外Sammi亦自爆老公許志安有為佢打氣，仲會喺電視機前面支持添！
好耐冇見嘅Isabella梁洛施，今日現身金像獎，最開心嘅當然係可以同好友楊紫瓊見面啦！而講到最近傳出同王傑嘅緋聞，佢都話自己都唔敢相信，不斷反問大家信唔信添！至於Isabella會唔會接受新戀情，身邊又有冇追求者？即刻睇片聽下佢點講啦！
網民點睇？
梁洛施咁麼累冇出來，一出來對記者又ok哦。好識答問題。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]