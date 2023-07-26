古仔 城城堅信AI無法取代人類青雲珍惜與女演員火辣場口
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Viu1HK報導：電影《掃毒3：人在天涯》呢晚舉行慈善首映禮，三大金像影帝兼主角古天樂、劉青雲、郭富城合體造勢！參演嘅袁富華、方中信、陳國邦、「灰熊」蘇宸褕、徐偉棟，全男班亮相，難怪城城笑話呢齣電影係男人嘅浪漫！
對於今次嘅世紀合作，三位影帝均表示好開心，機會難得要好好珍惜！講到最驚險嘅場口，佢哋話數唔晒，亦難免會有皮外傷，其中有幕青雲瞓身駁火，臉珠險被槍傷，佢自幽一默話塊面有皺紋，花咗都唔覺眼！至於提到青雲喺戲入面同客串女演員有火辣場口，佢抵死執古生口水尾：「要珍惜囉！」古生仲出到聲幫手攞電話，而城城就喺隔離「撥火」話想睇多次，認真鬼馬！
古生喺紐約亞洲電影節獲頒亞洲影壇非凡貢獻大獎，表示希望藉住攞獎宣揚香港電影，適逢荷里活「雙罷工」，古生指編劇同演員嘅創作力、情感係AI無可取締；青雲謂AI必定帶嚟改變，但未知影響有幾大；城城就霸氣指：「人係厲害啲！」另外，古生獲邀加入奧斯卡評委，直言好興奮，稍後將參與相關會議。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]