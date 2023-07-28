三影帝拍打戲搏晒命 劉青雲揸飛機️同Tom Cruise一樣勁 與古天樂打…
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Viu1HK報導：三影帝拍打戲搏晒命 劉青雲揸飛機️同Tom Cruise一樣勁 與古天樂打爛仔交 郭富城佢又硬又大咪
電影《掃毒3人在天涯》齊集三大金像影帝古天樂、劉青雲、郭富城，齋睇呢team卡士已經係無敵！戲入面仲有上天下海嘅連環鏡頭，首次揸飛機嘅青雲獲乘客城城大讚技術超班，有如荷里活巨星Tom Cruise一樣咁勁，點知⋯原來純粹係個美麗嘅誤會！
城城劇透戲中為呃青雲，而同古仔喪「隻揪」，笑指大家都攝肯pad，埋身肉搏後大讚古仔又硬又大咪，古仔笑話enjoy打野戰！城城又指拍落水戲都唔惹少，喺廠景吊住威也拍辛苦過落水！但講到最驚險都一定係槍戰兼ending嗰場爆炸戲，所有人都出絕奶力搏到盡！城城指被火球追好緊張；青雲話事後睇片見隻架貨櫃車炸起彈高再跌落嚟超震撼，古仔透露有工作人員受傷，就連拍攝機都壞埋！再揭《掃毒3》更多拍攝驚心動魄花絮！最後三位影帝又有冇興趣交換角色演？即刻去片！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]