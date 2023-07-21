現場實況古天樂現身紐約領取「亞洲影壇非凡貢獻大獎」 感謝香港影圈 …
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Viu1HK報導：現場實況古天樂現身紐約領取「亞洲影壇非凡貢獻大獎」 感謝香港影圈 稱AI永遠不能戰勝人類
古天樂獲紐約亞洲電影節頒發最高榮譽「亞洲影壇非凡貢獻大獎」，佢最近親身去紐約出席頒獎禮，並同卓韻芝導演出席新作《送院途中》北美首映禮。大會喺首映禮前先向古仔頒發「亞洲影壇非凡貢獻大獎」，佢領獎後提到香港電影人喺疫情期間，一直冇改變本質，依然用心製作電影，「少咗任何一個幕後崗位，一部電影都好難誕生。所以我拎到呢個獎，係團隊嘅功勞，絕對唔係我個人榮耀。」
古仔都有留意近日荷里活嘅美國編劇同演員工會嘅罷工行動，佢話人類嘅創作力同情感都非常重要，「AI（人工智能）提供到人類方便同功能性，但永遠戰勝唔到人類嘅創造力同情感，只有創造力同情感先可以令電影感動到觀眾心靈。」
古仔喺首映禮前亦特別分享，疫情期間身體力行協助電影從業員，佢話除咗希望維持電影生產，亦希望從業員維持到生計。當被記者問到早前獲邀擔任奧斯卡評審有咩感受，古仔話希望藉此機會將香港作品推廣全球。講到喺新戲飾演救護員，古仔話「新作其中一樣想探討嘅係我哋可唔可以自救，疫情後大家應該好好珍惜一切，同心合力應對未來。」而身為導演嘅卓韻芝就讚賞戲中嘅游學修、袁澧林，以及小演員蘇悅弦都表現出色。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]