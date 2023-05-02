現場實況盧廣仲空降西九關心Fans食飯未被嗌脫衣掉落台樂手補飛「外套…
廣告
Viu1HK報導：現場實況盧廣仲空降西九關心Fans食飯未被嗌脫衣掉落台樂手補飛「外套很貴」
台灣唱將小隊長盧廣仲噚晚空降西九竹翠公園，以壓軸姿態演出《 SPACE MUSIC FESTIVAL》。小隊長果然好寵粉，一出場就不斷大叫「Yeah Hong Kong」，仲一口氣唱3首正歌《刻在我心底的名字》、《狂迪》、《慢靈魂》，OMG小編差啲窒息喇！小隊長仲巧貼心關心現場Fans「你們趕時間回家嗎？你們有食晚飯嗎？辛苦啦！記得天天都要食早餐，很多年都沒來，看見你們由小孩變大人，希望我不在你們都過得很好。」好有愛呀！
小隊長亦好識做，唱唱吓話好熱然後就除低外套，Fans更大叫掟落台，台上嘅樂手就搞笑話外套好貴，Fans唔罷休隨即起哄大叫「再脫」，小隊長就傻笑話唱舒情歌掉衣很奇怪。完騷後觀眾大叫Encore，小隊長親民再出場唱《魚仔》，全場觀眾更一齊大合唱，勁有feel！
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]