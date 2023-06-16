MC張天賦同Stephy四目交投即變怕醜仔️吳君如爆笑還原️接詐騙電話…
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Viu1HK報導：MC張天賦同Stephy四目交投即變怕醜仔️吳君如爆笑還原️接詐騙電話過程
吳君如、Stephy鄧麗欣、MC張天賦、何求同「超酸」陳昭暄等今日拍攝電影《我談的那場戀愛》，劇情講述Stephy係詐騙集團主腦，教廢青MC點樣呃富婆君如錢，仲有一場要幫MC打呔變靚啲嘅場面，踢爆MC怕醜到耳仔都紅晒；MC直認同女神四目交投有特別嘅感覺，但未至於有戀愛Feel，又自爆現實中追女仔全靠用心，know d嘢喎！
君如嘅角色就自稱係25歲俏護士Linda，要網戀自稱係法國石油大亨嘅MC，7月頭仲會撇甩Stephy，孖MC去北海道拍外景，又笑言「親熱戲」唔止打呔咁簡單！
三位又分享現實中遇過嘅詐騙電話，君如仲爆笑「案件重演」，相信香港人都好有共鳴！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]