全賴有你吳林峰迷惑寫歌️給別人紅過自己唱 指Jer與Jeremy對歌曲要…
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Viu1HK報導：全賴有你吳林峰迷惑寫歌️給別人紅過自己唱 指Jer與Jeremy對歌曲要求️️大不同
吳林峰喺街頭做過BUSKING又做過社工，後來全職投身樂壇，一首《樂壇已死》最為人熟悉。佢既係幕前歌手又係幕後創作人，近年為唔同歌手作曲，尤其同鏡仔合作無間，有時見到人哋唱嘅歌反應仲好啲 ，佢話難免會覺得失落，好彩佢睇化咗覺得順其自然仲好。佢而家除咗幕後，亦開始對幕前多咗慾望，上年同Alfred許廷鏗開完騷之後，更加想多啲喺觀眾面前唱歌啊。
吳林峰話有時幫自己寫歌硬係覺得唔夠好，要磨勁耐先啱心水，反而幫其他人寫歌仲快，好似同阿Jer就合作幾次，但估唔到阿Jer竟然話佢寫嘅歌太難唱；另一位鏡仔就要求增加難度，可能兩位Jeremy都係處女性格，合作上嚟勁有火花！至於自己嘅作品，《捱面包的人》就係吳林峰今年第一首歌，希望藉住首歌帶嚟力量，令大家好好展望未來，首歌嘅故事亦係佢過往幾年嘅寫照。
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