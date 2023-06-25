現場精華周湯豪香港巡唱又收Bra 感動落淚 任攬唔嬲
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Viu1HK報導：✨現場精華：周湯豪香港巡唱又收Bra😳👙 感動落淚🥹 任攬唔嬲🫂｜Viu1 現場實況
周湯豪巡迴演唱會香港站，噚晚喺九展Star Hall順利舉行，今次係佢出道以嚟首次喺香港開騷，佢特登將台北小巨蛋嘅製作搬到嚟香港，俾觀眾感受集合Fashion Show同大型Dance Party嘅現場演出。
演唱會甫開場，周湯豪就同一眾模特兒以全白造型登場並唱出多首首本名曲，佢仲同fans剖白心聲，感謝大家等咗佢13年，仲話今次呢場演出係佢最緊張嘅一場！台下亦有熱情fans扔咗個寫住支持字句嘅Bra上台，搞到周湯豪好感動，佢話：「雖然13年後才見面，當中所有的起跌，是你們帶給我很多勇氣走到今天。」呢晚佢仲忍唔住流下男兒淚添。而喺Encore嗰陣，周湯豪走到台下同fans零距離交流，有女fans興奮到攬實佢唔放，但佢都照單全收。
演唱會後，周湯豪表示多謝fans嘅熱情，當然包括埋扔Bra上台嘅舉動啦，佢話：「這算是我每一場演出的文化吧！我的粉絲都會送給我他們的愛，Thanks for the love！」講到自己喺台上落淚，佢就真情告白：「我每一場都告訴自己，不要掉眼淚，但看到一直支持我的粉絲，每次到這個環節，我就會很感動，也將我所有的感受表達給香港的粉絲，他們也給我最真實的感受，所以那個時候就有點Emotional。」
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]