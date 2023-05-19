現場實況周潤發賭神音樂襯托揮刀切蛋糕 68歲願望「希望那部戲️很多人…
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Viu1HK報導：Tiger首單拖出活動獲過百小虎隊力撐 做MIRROR六子個唱嘉賓唔啱數！
昨日5月18日係發哥周潤發68歲生日，一眾圈中好友同佢食生日飯慶生，包括靚靚袁詠儀、張智霖、方中信、黃德斌、監製黃斌、導演莊文強及潘耀明等，當然仲有發嫂陳薈蓮送上甜蜜驚喜啦！
發嫂特別喺電影《賭神》經典音樂襯托下，親自推出蛋糕，發哥喺一班好友唱生日歌下，搞笑揮刀切蛋糕。
靚靚拍住片到場，介紹眾人後向壽星發哥送擁抱，發哥也熱情地回敬送吻，當被詢問到生日願望，發哥話最緊要身體健康，大家都身體健康，同埋「希望那部戲很多人看！」靚靚即說「必需的！」其實發哥與靚靚合作拍攝新戲《別叫我賭神》，由潘耀明導演，莊文強編劇，黃斌監製，該片於2019年拍攝，並預計6月在內地上映，香港則未公布映期，是夜為發哥慶生的就是該戲班底！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]