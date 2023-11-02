ERROR晒冷半隊人 肥仔踢爆兄弟帶病上陣 阿Dee玩勁大 承諾攞團體…
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Viu1HK報導：ERROR晒冷半隊人 肥仔踢爆兄弟帶病上陣 阿Dee玩勁大 承諾攞團體獎封嘴切脷 Marco@P1X3L劇透《無制限》節目內容
「宇宙天團」ERROR今日派半隊成員、隊長肥仔同阿Dee出席叱咤記招，佢哋指193有舞台劇重任、而保錡就跑咗去美國跑馬拉松。肥仔踢爆阿Dee帶病上陣，阿Dee一開始搞笑拖193、保錡落水，話冇咗兄弟喺身邊周身唔聚財，後期先爆為咗要條Jawline而搞到胃痛！
又一年頒獎禮，往年ERROR都會先講得獎福利，例如裸跑，今年阿Dee做代表，豪言攞到獎就封嘴切脷，是咪玩到咁大？係咪對攞獎咁冇信心先？至於佢哋之後會唔會捧193場，有冇關心193開騷唔舒服？咁就等佢哋自己講啦！
另外，首次參加叱咤嘅P1X3L勁hyper，似學校旅行mode咁講搭水晶車廂上昂坪感受，拍完《無制限探險隊》克服畏高嘅Marco，就以睇好戲feel咁望住兄弟Phoebus、George畏高驚驚，佢哋仲拉埋「演員修養」嚟講添！想知佢哋仲講咗啲咩笑料？Marco仲劇透節目內容？快啲睇片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK