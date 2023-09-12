女團EOS通過默契大考驗Lokyi為寫真首穿惹火比堅尼Hazelle獲田蕊…
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Viu1HK報導：女團EOS通過默契大考驗Lokyi為寫真首穿惹火比堅尼Hazelle獲田蕊妮教擺性感Pose️Summer戴假髮化身芭比娃娃
「喱DAO女團」EOS今年初正式出道，三位20出頭成員Lokyi、Hazelle、Summer透過選秀活動、喺177名參加者之中高票選出，繼而去韓國接受特訓，推出首支派台作《BIGBANG》。EOS嘅出道方式有別於傳統嘅選秀節目，唔使過五關斬六將，佢哋又點樣培養默契？三女成軍大半年，由素人搖身一變做歌手，當中最大變化係咩？
數到最近令佢哋最感動嘅事，必定係其中一集嘅《Chill Club》、女團之夜，孖Lolly Talk、乙女新夢炸爆舞台，演出過後三女定立目標，要喺舞台上發光發亮！新作預計年尾推出，而喺出歌前佢哋為fans帶嚟另一個surprise，就係出寫真集啦！不過，想宣傳都唔係咁易，EOS要進行默契小遊戲贏取宣傳機會，想知佢哋有冇成功闖關？影寫真嘅難忘事？率先爆最鍾意邊張相？睇訪問咪知囉！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK