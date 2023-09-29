本訪問林明禎新戲演骨女 孤獨過中秋 張婉婷分享走紅必跌定律⤵️現場…
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Viu1HK報導：本訪問林明禎新戲演骨女 孤獨過中秋 張婉婷分享走紅必跌定律⤵️現場實況
亞洲電影大獎學院宣布舉辦國際電影創作營，邀「大馬女神」林明禎擔任青年大使，佢透露最近為3年前同凌文龍拍嘅電影《把幸福拉近一點》宣傳，稱係有史以嚟最辛苦嘅電影，因為有大量廣東話對白，加上佢係演按摩師，要記好多經絡字眼，唔知女神喺戲入面係咪叫「孖八」呢？
月頭明禎同兩位型英帥靚正嘅細佬約會，佢話都好想叫佢哋加入娛樂圈，一齊合作再演姊弟！定可以反血緣關係演情侶呀？明禎即刻眉都皺晒叫唔好，話年紀差一輪做得阿媽，但又對演「母子」嗌objection！不過明禎揚言唔怕畀細佬搶飯碗，因為佢可以做經理人抽佣，係醒嘅！今日中秋佳節，女神扁嘴話得自己一個孤伶伶食月餅兼賞月，期待11月屋企人嚟香港玩又陪佢做嘢！
另外，國際電影創作營由「金牌製片人」張家振擔任首席導師，導師名單上有曾執導紀錄片《給十九歲的我》、因涉私隱問題引起爭議風波嘅張婉婷，紀錄片自2月下架後多次現身卻拒絕受訪。席上佢分享兩點培育新世代電影人才，先係寄語年輕人唔好匿埋喺象牙塔，走出世界體會更多，活得精彩先拍到好作品；又指「紅咗」就唔好不可一世、驕傲，因為定律係一定會跌番落去，低谷絕望時更要奮發自強。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK