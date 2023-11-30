Lolly Talk開騷邊個係大喊包？邀Day做嘉賓碌盡A2組人情牌阿妹怕醜…
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Viu1HK報導：Lolly Talk開騷邊個係大喊包？邀Day做嘉賓碌盡A2組人情牌阿妹怕醜談篤Tyson Yoshi麒麟臂觸感
女團Lolly Talk完成首個演唱會後，直入後台同大家開心share騷後感受！佢哋笑話終於知道咩叫騷後空虛感，已經好掛住呢兩個月練習嘅日子，不過依家8女最想嘅就係直落打邊爐擦番餐勁嘅，Elka仲話要喪隊「肥仔水」添！
佢哋又指經過今次演唱會，眾人之間嘅默契暫時係去到頂峰，甚至係「玉帛相見」階段！講到Lolly Talk喺個騷度輪住淚崩，問到邊個係大喊包？「爆喊擔當」阿妹話要讓位，唔知邊位成員喊得最勁？
嘉賓方面，Lolly Talk笑話係碌爆《造星IV》A2組嘅人情牌嚟邀請始創成員Day@COLLAR現身，唔知佢哋之後仲會唔會有crossover project嚟surprise大家呢？請到男神Tyson Yoshi相信係阿妹最開心，紅都面晒大談篤男神麒麟臂嘅觸感！至於請到男團FINALLY、Jace陳凱詠同「姑媽」Endy周國賢，佢哋都極心心眼！唔知Lolly Talk下次開騷係幾時呢？係咪約定紅館見？入圍叱咤我最喜愛組合5強感受？仲唔快啲睇片？
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK