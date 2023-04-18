姜濤飛台開工sweet爆 姜糖4‧30請全港市民免費坐叮叮Jeffrey自揭頭撼…
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Viu1HK報導：姜濤飛台開工sweet爆 姜糖4‧30請全港市民免費坐叮叮Jeffrey自揭頭撼咪牌夠傻氣
姜濤前日去完金像奬，噚晚再去《命案》首映撐隊長Lokman，今日就飛台灣工作喇，真係一個勤力寶寶！不過姜Admin去到當地都有同去接機嘅台灣姜糖say hi，仲用愛心接住禮物，救命呀！暈低喇！而姜Admin嘅愛亦早已感染咗姜糖們，姜濤香港後援會今年會繼續同香港電車合作，喺4月30姜濤誕正日包起全線電車，豪請全港市民免費坐叮叮。
而同樣充滿傻氣嘅Jeffrey魏浚笙亦因為人生第一次行金像獎紅地氈，而家都未high完，喺IG無限loop爆自己。其中一條爆笑片係佢接受完訪問嚟個叩頭式唔該，成個頭撞落啲咪牌度呀陰功豬！想睇更多click入嚟睇片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]