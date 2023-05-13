教主見Jennie征國做啲乜？姜濤酷熱著外套堅持初心！Jerdan諗定集郵…
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Viu1HK報導：教主見Jennie征國做啲乜？姜濤酷熱著外套堅持初心！Jerdan諗定集郵秘技│ONE LOVE ASIA FESTIVAL 2023│大馬直擊
MIRROR成員姜濤、Anson Lo、Edan同阿Jer首次衝出香港，喺馬來西亞為Viu呈獻《ONE LOVE ASIA FESTIVAL 2023》演出，今朝一早進行綵排，烈日當空下，佢哋都坦承焫焫焫焫焫焫著呀，熱到成身汗，連教主都笑言今次嘅短袖Look係激罕！咦，姜Admin仲著緊外套喎，佢就用四字真言解釋喇！Jerdan就預告想同邊位大明星集郵，仲諗埋秘技添呀！
講到第一次馬來西亞見Fans，Edan同Jer都好興奮呀，Jer仲憶述姜Admin噚日令80歲婆婆感動到喊，但姜濤就寄語大家要小心喇！至於教主笑認獨自由韓國搭飛機好Lonely，仲分享見到偶像BLACKPINK Jennie同BTS征國嘅趣事，想知記得收睇喇！
適逢聽晚表演係母親節，4位孝順仔都有分享同媽咪隔空慶祝嘅大計，內容相當貼地呀！
此外，小編喺去綵排前撞見姜糖打卡，梗係趁機傾幾句啦，估唔到除咗香港同馬來西亞姜糖，仲有加拿大同澳洲糖呀，佢哋豪擲5位數嚟撐姜Admin，超有愛！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]