姜濤眼濕濕鞠躬望表演令姜糖驕傲 教主獲父母撐場感覺超窩心️ Phoeb…
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Viu1HK報導：姜濤眼濕濕鞠躬望表演令姜糖驕傲 教主獲父母撐場感覺超窩心️ Phoebus喜見陳慧琳本尊唔敢合照
姜濤、「教主」Anson Lo、Phoebus吳啟洋、方皓玟、陳健安、Nowhere Boys等，噚晚為《HKT西九音樂節》演出。經歷叱咤風波後，姜濤強勢回歸舞台，一氣呵成跳唱5首快歌，仲首度表演11胎《Dummy》，雖然喺台上不發一言，但唱畢《蒙著嘴說愛你》後，姜濤對Fans 90度鞠躬半分鐘，實行「用鞠躬說話」！
姜濤解釋歌單係刻意安排，亦藉《Dummy》同一直支持自己嘅姜糖講對唔住，希望之後嘅表演會令大家驕傲。除咗訪問時略帶哽咽，佢喺台上都有眼濕濕，但姜Admin就笑言有沙入眼啫，仲連環報喜話生日月會出歌同出自家品牌。
講到姜濤同Anson Lo下個月會去馬來西亞演出，姜濤對於可以見到偶像小豬好興奮；Anson Lo就想同女神Hebe握手喇！Anson Lo又話表演期間見到教父教母同親戚捧場，秒變開心仔，認真孝順！
此外，Phoebus坦言冇P1X3L 隊友傍實出騷好緊張，但首嚐Rock歌感覺超興奮，又指前晚出席音樂會時，第一次見到Kelly，驚嘆真人又高又靚，唱歌又好聽呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]