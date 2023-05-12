現場實況姜濤精挑靚衫飛大馬演出Edan「喊完冇眼腫」精靈示人Jer 主…
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Viu1HK報導：現場實況姜濤精挑靚衫飛大馬演出Edan「喊完冇眼腫」精靈示人Jer 主動接受愛的禮物
各位鏡粉Good Moring！姜濤、Edan呂爵安同Jer柳應廷今朝出發去馬來西亞，準備喺14號晚炸爆《ONE LOVE ASIA FESTIVAL 2023》舞台！今次係MIRROR首次衝出香港演出，半百鏡粉晨咁早就齊集機場，準備歡送偶像，仲有唔少Fans化身「喼神」，拉大隊去大馬撐MIRROR，齊齊衝出香港！
三子喺朝早6點9左右現身特別通道，沿途都有同Fans揮手打招呼，早前榮升「姜老闆」嘅姜濤，仲著晒自家品牌To Zero服裝上身，果然識玩呀！至於噚晚為咗冇得睇偶像周杰倫演唱會而「喊苦喊忽」嘅Edan，眼仔睩睩超精靈，完全冇眼腫喎！而阿Jer喺臨入閘前仲主動接下「柳柳粉」嘅禮物，超有愛呀！
此外，Anson Lo喺韓國出席時裝活動後，會喺當地直接飛往大馬，仲心情大靚咁po咗勁多靚仔相添呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]