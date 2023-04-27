Ian自薦唱️《冰上火花》主題曲未收暗示 明年3月MIRROR開亞博…
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Viu1HK報導：Ian自薦唱️《冰上火花》主題曲未收暗示 明年3月MIRROR開亞博騷？AK射波️Lokman答 ERROR團綜目標只得一個 將肥仔變筋肉人
MIRROR成員AK、Ian為新戲《冰上火花》宣傳，佢哋笑話拍完晒成套劇都鬆一大口氣，好期待之後嘅播出。Ian自爆有向導演自薦唱主題曲，但暫時未收到任何暗示係yes or no！順勢講到盛傳MIRROR有六鏡會開個人演唱會，問到有冇佢哋兩個份？AK抵死答「可能係隊長（Lokman）呢！」至於有傳明年3月MIRROR開亞博騷⋯ 想知AK同Ian會點答呢？
ERROR就派Poki、阿Dee做代表，佢哋預告團綜會喺暑假面世，早前已經開拍，離唔開簽生死狀，相信又係一場驚濤駭浪之戰！佢哋仲話今次目標係要幫肥仔變身成筋肉人添！送上先笑餐飽！
網民點睇？
期待 冰上火花嘅播出
更加Ian 個人音樂會🥹🥹
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]