姜濤公開表白嚇窒姜糖勁沾沾 湯令山輸波獻吻連錫兩啖 肥仔出奇招炮製…
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Viu1HK報導：姜濤公開表白嚇窒姜糖勁沾沾 湯令山輸波獻吻連錫兩啖 肥仔出奇招炮製「姜汁撞奶」
姜濤噚晚喺第三場亞博騷化身「百厭姜」，忽然煞有介事咁同姜糖剖白自己喺好耐之前鍾意咗一個人，心入面全部都係佢，嚇到全場鴉雀無聲，隨即唱出《都是你All of you》。正當大家以為姜Admin公開表白之際，好兄弟Gareth T.湯令山緩緩登場，齊齊合唱，「百厭姜」即沾沾反問觀眾啱啱係咪信咗？笑Cry呀！
其後姜濤同Gareth即席射籃，又狂摸好兄弟嘅光頭，仲問對方有冇用洗頭水？起唔起到泡？唔使再被前輩嘉賓「食住」嘅佢，以「哥哥」姿態同「弟弟」玩到癲，Gareth仲首度公開獻吻，甚至一次唔夠喉呀，仲要補補潤唇膏「執多劑」，搞到姜Admin好老尷，最後仲戴上Gareth同款眼鏡證兄弟情添！呢舖真係男人的浪漫喇！
除咗孖住Gareth放笑彈，師傅肥仔再出奇招收集「姜味」產品，仲拎埋紙杯出嚟收集「姜汁」，又自備奶精整「姜汁撞奶」，笑Cry呀！而姜濤噚晚狀態大勇，不時同姜糖互動，仲坐喺台邊深情獻唱《一天多一點》嘅首次Live，冧到暈呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]