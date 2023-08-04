姜濤同謝安琪拖手合唱變怕醜仔張繼聰踩上台投訴「呢個女人邊個嚟？」…
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Viu1HK報導：姜濤同謝安琪拖手合唱變怕醜仔張繼聰踩上台投訴「呢個女人邊個嚟？」
姜濤亞博騷噚晚舉行第二場，呢晚嘉賓就邀請到謝安琪，但同偶像手拖手合唱，姜濤顯得非常緊張，即刻變咗做怕醜仔，不停傻笑又唔敢望住阿Kay，搞到阿Kay都不斷問佢做乜唔同佢對望，而當Kay主動搭住佢跳舞時，姜濤成個人都硬晒軚，場面非常搞笑。合唱完，正當姜濤鼓起勇氣同Kay表白嗰陣，張繼聰居然喺升降台度出現，一上到台阿聰即刻同姜濤揸揸手，以為佢會靈魂拷問姜濤做咩拖佢老婆啦，點知佢一開口就問「呢個女人邊個嚟？我哋之間點可以有第三個人喺度！」全場即刻爆笑啊！
隨後，姜濤都喺台上多謝阿聰喺《叱咤》之後嗰段時間一直鼓勵自己，而阿聰亦大謝姜濤係勤力又善良嘅人才，見到佢面對咁大壓力，阿聰都好擔心佢心理狀況，仲叫姜濤好好記住現場每位觀眾嘅臉孔，當佢受到批評都唔好因為咁而覺得唔開心，反而要記住眼前嘅姜糖，而Kay亦指姜濤係好值得人愛錫！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]