姜濤熱到要食冰 自封「馬路之虎」 收小豬二手《娛百》拍板超興奮 恨孖…
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Viu1HK報導：姜濤熱到要食冰 自封「馬路之虎」 收小豬二手《娛百》拍板超興奮 恨孖大表哥同房 冇唔妥Edan現場實況
姜濤今日以Sharp醒紅Look出席飲品活動，獲大批姜糖捧場，場面墟冚！烈日當空，沒有冬天嘅姜Admin雖然訓練有素，但都要食冰降溫同頻頻抹汗，專業嘅佢仍然落力同Fans玩遊戲，Respect呀！
姜Admin心疼姜糖排足幾日隊，希望大家以自己為先，照顧身體，So Sweet！講到早排去台灣宣傳新片，姜濤就話好開心收到一份禮物，仲係同小豬有關添呀，大家估吓係咩？
至於被「野生捕獲」考車牌，姜Admin笑認係「馬路之虎」，叫大家遠離自己，仲分享出埠拍團綜嘅心水Roommate，到底邊位被「點燈」？想睇「開心姜」上線，以及親解同Edan嘅「留言事件」，記得睇喇！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK