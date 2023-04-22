姜濤接容祖兒棒擔任慈善大使哥哥愛泛濫揚言「退休」想生一仔一女…
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Viu1HK報導：姜濤接容祖兒棒擔任慈善大使哥哥愛泛濫揚言「退休」想生一仔一女聞周啟生批評謙虛回應歡迎指教
MIRROR成員姜濤為香港麥當勞叔叔之家擔任慈善大使，今日喺跑馬地馬場同一眾商台DJ主持「麥當勞兒童愛心馬拉松2023」起步禮，場面盛大又墟冚！姜Admin話今次做大使好開心，希望透過個人嘅能力呼籲大家多行善，自己有機會都想去探訪。提到有指佢接容祖兒捧做大使，佢謙虛話好開心。
而今日見現場有超過6000名小朋友、家長，即使之前做過體育助教嘅姜Admin都笑話有啲驚，不過講到佢喺台上話想快啲生B，自稱「哥哥愛」泛濫嘅佢繼續笑話等完約先生，目標係想要一仔一女！
最後姜Admin終極劇透第11胎《Dummy》MV喺台灣已完成拍攝，正後期製作中，而此行佢又有同《超感應學園》班friend見面添！至於想知道姜Admin生日有咩安排？關心兄弟Anson Lo整親隻腳？兩部電影同步進行嘅拍攝進度？仲有大方回應周啟生嘅批評，去片！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]