現場實況姜濤Anson Lo 快閃日本返港️ 一身型仔黑look企定定揮手任…
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Viu1HK報導：現場實況姜濤Anson Lo 快閃日本返港️ 一身型仔黑look企定定揮手任影 fans接機歡呼聲震天
姜濤同Anson Lo前晚凌晨啟程到日本公幹，兩位喺東京逗留短短一日就火速返港。今日機場有近百名姜糖同神徒一早教守候等接機，據知有Fans噚日已經到咗機場霸位添喇。
姜濤同Anson Lo班機比預期早咗一個鐘到達，下晝2點15分，佢哋喺助手陪同下步出VIP通道，兩位襯到絕齊齊以黑衫、黑褲、黑鞋、黑帽、黑口罩，全黑裝束現身，但唔見同佢哋一齊去的經理人花姐出現，而Fans們為咗歡迎佢哋返嚟，歡呼聲震天呀，姜濤同Anson Lo都勁識做向大家點頭揮手致意，仲企定定俾大家影相，最後更禮貌地點頭同Fans say goodbye，真寵粉啊！
網民點睇？
Anson Lo welcome back♥️好fit好charm呀～～
支持姜son ❤❤😘😘
Welcome back 教主❤️幾時都好精靈和靚仔❤️ #教主
Lolo教主welcome home!!! 掛住你呀🥳🥳🥳
真係好佩服啲fans👍
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]