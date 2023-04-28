姜濤 Edan為個唱要快推新歌 Anson Lo腳傷撕膠布肉赤腳毛 張繼聰 白…
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Viu1HK報導：姜濤 Edan為個唱要快推新歌 Anson Lo腳傷撕膠布肉赤腳毛 張繼聰 白只日本拍攝重燃愛火
姜濤、Anson Lo、Edan、張繼聰同白只等噚日為電影《盜月者》開鏡拜神，期間楊老闆仲叫姜濤同教主企C位，上演咗一場「麻鷹捉雞仔」，相當有趣！
MIRROR三子透露喺新片有好多新嘗試，Edan仲爆姜濤嘅角色好特別，而自己同AL最頂唔順就係要對住阿聰同白只忍笑，忍到內傷咁滯！講到AL嘅腳傷，佢話都好得七七八八，反而最痛係搣膠布時黐甩腳毛，Edan聞言即叫教主剃光佢，笑Cry呀！雖然個唱詳情要等公司公佈，但「登神」預告稍後會拍攝港版《社內相親》，令Edan一圓韓國Oppa夢，仲晒埋韓文添！
此外，阿聰解釋趷高腳同MIRROR影相係爭取返應有嘅高度，皆因地面有暗斜，笑Cry呀！佢又話同白只去日本拍攝時，唔似度蜜月，反而似老夫老妻重拾激情。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]