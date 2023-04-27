張繼聰嫌地斜 趷高腳撼MIRROREdan爆姜濤角色超特別孖AL演港…
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Viu1HK報導：張繼聰嫌地斜 趷高腳撼MIRROREdan爆姜濤角色超特別孖AL演港版《社內相親》圓Oppa夢️
姜濤今日中午出席完自家品牌發佈會，就馬不停蹄趕去大埔會合Anson Lo、Edan、張繼聰同白只，為電影《盜月者》進行開鏡拜神，楊老闆仲叫姜濤同教主企C位，實行你追我躲，好似麻鷹捉雞仔咁，勁Funny呀！
阿聰解釋趷高腳同MIRROR影相係爭取返應有嘅高度，不過唔係賴地硬，係賴地斜佢又同白只公開放閃，真係要求Kay BB心理陰影面積喇！
MIRROR三子透露喺新片有好多新嘗試，但唔可以劇透，姜濤仲笑言睇造型就知唔係同AL、Edan一伙。AL就話腳傷已經好返，但最痛係搣膠布時黐甩腳毛，Edan聞言即爆笑回應！除咗會開個人演唱會，「登神」仲會合體拍攝港版《社內相親》，想知道「挑機」韓國oppa嘅感受，同埋聽Edan講韓文，記得留意喇！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]