現場實況姜濤返港繞場一周冧姜糖 同姜媽輸賭紮辮見人「我贏了！」
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Viu1HK報導：前日去新加坡出席品牌活動嘅姜濤，今晚十點幾由新加坡返抵香港，佢由經理人寶姐陪同離開機場，向來係最佳代言人嘅佢，繼續以品牌服裝現身，仲特登紮返條「噴水池辮」兼晒V畀現場傳媒同Fans影相，「活潑姜」再度上線呀！
原本上咗車嘅姜Admin，畀寶姐叫返落車，仲叮囑佢拆咗條辮仔，不嬲都錫寶姐嘅姜仔，當然好聽話啦，即刻落車兼繞場一周同姜糖問好同收禮物，今晚企頭排嘅姜糖，相信開心到發夢都識笑喇！
至於同姜Admin齊齊喺新加坡遊花園同游夜水嘅姜媽同姨媽，就冇一齊離開機場，事後姜濤喺story講話同姜媽輸賭夠唔夠膽紮辮出去，仲沾沾話自己贏咗添呀！兩母子咁好玩嘅，So Cute！
網民點睇？
難得一見開心考順仔肯停留多一陣，睇片都覺得好開心，呢次真係要多謝寶姐❤
#keungto so playful and cute ❤
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]