現場實況姜濤返港繞場一周冧姜糖 同姜媽輸賭紮辮見人「我贏了！」

Viu1HK報導：前日去新加坡出席品牌活動嘅姜濤，今晚十點幾由新加坡返抵香港，佢由經理人寶姐陪同離開機場，向來係最佳代言人嘅佢，繼續以品牌服裝現身，仲特登紮返條「噴水池辮」兼晒V畀現場傳媒同Fans影相，「活潑姜」再度上線呀！