193缺席成箭靶保錡願為宣萱️改姓做「宣錡」Phoebus首做打仔獲Ca…
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Viu1HK報導：193缺席成箭靶保錡願為宣萱️改姓做「宣錡」Phoebus首做打仔獲Candy激讚
ViuTV新劇《極度俏郎君》今日舉行記招，眾演員「黑仔」姜皓文、ERORR成員阿Dee同保錡、[email protected]、[email protected]、強尼、練美娟等現身宣傳，而主角之一嘅宣萱就因為有工作在身未能出席，但就有預先拍片support，佢仲喺片入面點評ERROR 四子，特別苦口婆心叫193唔好再遲到，睇完笑爆嘴！
事後黑仔同阿Dee、保錡受訪繼續大談193遲到史，問到黑仔有冇向193訓話？佢笑話呢啲交畀宣萱負責，而一直視宣萱做女神嘅保錡就話冇「抄牌」，依家想搵都冇搵，但佢依然冇放棄求包養呢個念頭，仲話願意為宣萱改姓做「宣錡」添！阿Dee又話受「馬來西亞之子」黑哥帶挈，上次同肥仔去馬拉開工「掃街」有福利，更隨即變搲撈mode提議齊齊上雲頂登台，仲諗埋向台下fans掟肉骨茶同黑刺榴槤，真係估佢哋唔到！
而首次拍劇嘅Candy自爆同Phoebus有拖手感情戲，一開始都有啲怕醜，不過Phoebus就大讚對方演技自然。而Phoebus搞笑話演黑仔後生要油黑成個人，同埋初嘗做打仔滋味，一嚟就打足8、9個鐘勁滿足！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]