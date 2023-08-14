現場實況容祖兒「再唔搞就冇得生」？ 笑指觀眾好色情 自爆聽《東京人…
廣告
Viu1HK報導：現場實況容祖兒「再唔搞就冇得生」？ 笑指觀眾好色情 自爆聽《東京人壽》會喊
容祖兒共34場嘅演藝騷《ANOTHER SIDE…JOEY•MY SECRET•LIVE》，唔經唔覺已經唱到第19場，病癒嘅祖兒亦狀態大勇！噚晚(13號)佢喺台上繼續搞笑，同大家分享「《狂野時速》之極速趕客新故事」，祖兒笑言好多朋友都戥佢心急「佢哋成日話我再唔搞就冇得生架啦！」隨即令觀眾大叫「點搞先？搞咩先？」全場笑爆嘴，祖兒聽到都忍唔住話「唔係呀！即係「搞掂」佢！」之後佢仲邊向後退邊講「呢度好色情呀，我企返後啲先。」真係笑Cry！
而喺唱出《東京人壽》之前，祖兒喺台上更同大家分享，話有一日喺跑步機上聽呢首歌，流咗兩滴眼淚，呢首歌比咗好多力量佢，叫佢唔可以放棄，仲話冇諗過首歌，即使自己冇辦法返香港宣傳，都得到大家厚愛，五台兩星期連續雙冠軍，應該係佢人生史上第一次咁好成績！
獻唱完，以藍色bra top配西裝外套示人嘅祖兒，一邊露出小蠻腰一邊風趣咁同fans講笑話「做咗廿四年歌手，係咪冇歲月痕跡？我自己都唔相信，Keep得咁好，睇下條馬甲線…」搞到台下瘋狂歡呼！而喺大合照嗰陣，佢仲扮zombie同觀眾影相，令台下嘅捧場客，黃伊汶兒子陳真都勁興奮，喺台前不斷扮唔同動作，引得觀眾同祖兒都哈哈大笑。
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK