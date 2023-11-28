小薯茄明星運動會️跳遠項目率先睇冰英童各具美態 朱MIC KB …
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Viu1HK報導：小薯茄明星運動會️跳遠項目率先睇冰英童各具美態 朱MIC KB 東方昇鬥有型肥蚊變「肥叻」靠NatNat@100毛成功插旗許賢阿慈影衰試當真？
小薯茄首次舉辦運動會，一共耗資7位數字，兼花咗9個月時間籌備，破天荒請嚟多位YouTuber嚟鬥一番，成件事真係勁熱血啊！喺跳遠項目，每位「運動員」都博到盡，就連因為較早項目而整傷腳嘅東方昇，即使比賽前話放棄，但一上場就將飲奶嘅力水都出埋，Respect啊！
而兩次跳遠都踩界被foul嘅肥蚊，就體驗到人間有愛，有隊友NatNat幫佢公開爭取跳多次嘅機會，之後仲獲全場打氣添，果然係「友誼第一，比賽第二」！最後肥蚊都不負眾望，成功「插旗」，仲話要報答返「恩人」NatNat添！呢日玩得咁開心，許賢都表示嚟緊試當真諗緊啲新搞作，想約埋大家再癲過啊！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK