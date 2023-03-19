全賴有你SoChing@COLLAR本來係小薯茄一員？ 老闆高Ling阿富...

全賴有你[email protected]本來係小薯茄一員？ 老闆高Ling阿富…
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Viu1HK報導：全賴有你[email protected]本來係小薯茄一員？ 老闆高Ling阿富目標將網絡變主流 導演John難忘爸爸廖啟智精彩演技
高江凌同黃家富由大學Groupmate變做公司Partner，2016年喺冇打過工嘅情況下一齊創立咗小薯茄。兩位掌舵人負責行政之外，最重要嘅工作就係做創作，編劇、剪接全部關佢哋事；而阿John廖文信就係導演之一，大家平時睇片笑到收唔到掣，佢哋就係幕後功臣喇！小薯茄踏入第7年，佢哋今年嘅目標想將網絡變返主流，好似上年嘅四台聯播一樣，辦更大型嘅製作。
掌舵人即係劊子手，炒人請人都關高Ling同阿富事，COLLAR嘅SoChing原來爭啲就入咗小薯茄啊！小薯茄之所以請人咁嚴謹，因為佢哋清楚團隊的重要性，每一個崗位都非常重要，好似阿John就係全能型，做幕後之餘，幕前都難唔到佢，佢嘅父母智叔廖啟智同陳敏兒都係好戲之人，斷估阿John都應該係受屋企人影響先會做呢行？
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