「光B」尹光11月紅館騷潮唱AI歌「近青抗老」同後生️傾媾女…
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Viu1HK報導：「光B」尹光11月紅館騷潮唱AI歌「近青抗老」同後生️傾媾女經預告同保錡出合唱歌
尹光將於11月4日喺紅館舉行演唱會，預告會獻唱一系列AI歌曲，以及年輕歌手嘅歌曲，但大呻背歌詞好難。佢直言鍾意同年輕人相處，起碼話題唔侷限於睇咩醫生同去邊度整牙，連溝女經都可以開心share，呢位前輩真玩得！雖然保密演唱會嘉賓名單，但尹光大讚保錡多才多藝，已經約定合作新歌喇，希望喺紅館見到兩位一齊《少理阿爸》啦！
為咗今次紅館騷，尹光仲破天荒推出冧歌《Dear myself 》，道盡大半生經歷，佢仲親解「廟街歌王」嘅由來，又慨嘆大家混淆「鹹濕」同「諧趣」，澄清自己從來冇唱粗口歌，仲分享最愛金曲添！
走在潮流尖端嘅尹光，最近開設IG同網友互動，仲被力捧為「光B」，光B大方分享貼地生活先係王道，仲送上《掂呀！》畀咁多位「光酥餅」！想了解「光B」更多，切勿錯過Viu1呢個專訪喇！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK