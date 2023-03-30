張學友第十次巡唱主題要似水 白鬚海報Look呈現理想60+樣子
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Viu1HK報導：2019年1月29日「學友 經典世界巡迴演唱會」喺香港畫上完美句號，隔咗4年疫情過去，歌神張學友宣佈全新巡迴演唱會正式啟動。佢今日喺澳門舉行演唱會記者會，以視頻回顧歷年9次個人演唱會片段，學友睇完都忍唔住笑話：「老了！但進步了！」
記者會嘅重頭戲就係學友走向舞台另一方高聳嘅燈塔旁，輕觸燈塔後強烈嘅光束即刻照亮整個會場，唔單止寓意學友係華語樂壇嘅指路明燈，對學友嚟講更加似佢對音樂嘅初心：「每次要想一個不一樣的演唱會，都會有迷惘的時候，但我總會提醒自己，我是喜歡唱歌、喜歡表演，該如何唱得更好、表演的更精彩，我做演唱會的目標。」
記者會上更公開今次巡迴命名為《張學友60+巡迴演唱會》，主視覺以水為元素，學友亦鼓勵自己時時要好似水一樣保持彈性，令自己擁有前進嘅動力。而演唱會名定為「60+」係因為佢覺得作為一位歌手，每張專輯、每個表演都記錄了不同階段的自己，當佢見到相中嘅自己鬍鬚兩鬢斑白，正正就係佢心目中最理想嘅60+形象！今次係張學友第十次巡迴演唱會，揀咗澳門為首站，是因為澳門場地多，原先都有考慮香港作為首站，仲諗過戶外演出，但因為有好多技術問題難於解決，所以現在只會揀喺紅館，亦已經入紙申請，最快明年2024年可以舉行！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]