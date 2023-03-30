Viu1HK報導：2019年1月29日「學友 經典世界巡迴演唱會」喺香港畫上完美句號，隔咗4年疫情過去，歌神張學友宣佈全新巡迴演唱會正式啟動。佢今日喺澳門舉行演唱會記者會，以視頻回顧歷年9次個人演唱會片段，學友睇完都忍唔住笑話：「老了！但進步了！」