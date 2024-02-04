「港版美斯」張家輝撐張繼聰新片 唔知碧咸「升職」「朗拿度有冇嚟？」…
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Viu1HK報導：「港版美斯」張家輝撐張繼聰新片 唔知碧咸「升職」「朗拿度有冇嚟？」Jeffrey預告著唐裝謝票Big爆衫
Stephy鄧麗欣、張繼聰、Jeffrey魏浚笙、Ivana王菀之、林明禎同陳湛文今日出席《飯戲攻心2》群星飯腳場，影帝張家輝aka「港版美斯」張家輝專誠嚟撐阿聰，令眾人都起鬨想跟影帝合作拍戲呀！
講到阿聰自爆send家輝哥喺亞視嘅陳年跳唱片段，家輝哥就笑言求放過喇！至於球王美斯訪港，「孖生兄弟」家輝哥就笑問碧咸嚟做乜？仲反問「朗拿度有冇嚟呀？」睇嚟佢喺《賭俠1999》扮完「大哨」朗拿度後念念不忘喎，笑Cry呀！
此外，阿聰同湛文預告新年謝票會派福利，仲笑言會帶定福袋收觀眾利是；明禎同Jeffrey仲會著旗袍同唐裝現身，「煨Sir」仲話驚自己嘅胸肌Big爆衫呀！咦？莫非想挑機最近hit爆嘅「大表波」？
此外，米雪、廖子妤、伍詠詩、楊偲泳、羅孝勇等均有捧場。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK