張慧儀笑談ERROR四大金光 盛讚保錡有Heart有要求夠認真 怕觀眾…
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Viu1HK報導：張慧儀笑談ERROR四大金光 盛讚保錡有Heart有要求夠認真 怕觀眾毛管戙拒亂賣弄性感
張慧儀喺新劇《極度俏郎君》同ERROR首次合作，第一次接觸錯仔，慧儀姐話有佢哋喺現場一定多咗唔少笑聲，私底下經常大放笑彈！不過其實佢哋都各自有成熟一面，而最令佢印象深刻嘅就係保錡啦！慧儀姐仲話保錡之前講過話要減肥，早排返公司見到佢瘦咗又靚仔咗，證明佢真係好有heart兼對自己好有要求，值得欣賞啊！而講到保錡其實係慧儀姐嘅影迷，好鍾意睇佢嘅性感電影，慧儀姐笑住爆料話保錡喺現場好正經，唔會同佢講呢啲嘢，決定下次見面追問佢到底鍾意睇邊一部！真係笑死啊！
另外問到慧儀姐而家敢唔敢著三點式拍攝，佢即刻話要睇情況，如果係刻意賣弄性感，劇情無啦啦要佢著比堅尼嘅話，就當然唔肯啦，仲話觀眾睇完會毛管戙添！但如果係因為產品需要，適合佢呢個年齡嘅健康性感，佢係可以接受嘅！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]