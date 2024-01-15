現場實況張敬軒萬人生日會送大禮 老友齊賀壽️陳卓賢祝福食得飽 「…
張敬軒嚟緊2月1號就43歲喇！由壽星公自資、一連兩場嘅「張敬軒官方歌迷生日會」噚日喺澳門倫敦人綜藝館舉行。大會搵嚟軒公嘅契家姐胡蓓蔚同埋阿正黃正宜擔任MC。生日會主題係「軒公生日 你哋大晒」，其實係佢氹過萬名Fans開心，同大家玩遊戲之餘，仲特別為歌迷會會歌《以你命名的恆星》作曲，認真寵粉！
「澱粉」們收到軒公嘅心意，都自發性拍咗好多生日片，而軒公嘅好友林家謙、Ian陳卓賢、Tyson Yoshi同埋Jeffrey魏浚笙都有拍片向壽星送上祝福，又分享與軒公間嘅小趣事，例如Jeffrey同軒公拍電影陣，會突然爆鬚根，佢大讚軒公特別留意生活上嘅小細節，仲勁Sweet買咗個新鬚刨送俾佢。令Jeffrey學識乜嘢係施比受更有福。Ian祝福「張總」青春常駐，完成更加多嘅壯舉，更希望軒公要吃多啲、食飽啲咁話。
至於Tyson Yoshi就形容軒仔係黐線佬，「感激認識軒公呢幾年，喺無數個公關災難出現前拯救咗我好多次，呢個『黐線佬』好鍾意派錢，每次開工都塞利是俾我，感謝你咁take care我，無論係工作上或者日常生活上，希望有一日我有足夠強大可以take care番你，而家呢一刻就難啲，我會努力。」而「林家mean」繼續串嘴，「你又再次告別你嘅青春啦，同埋恭喜你又遠離我一歲啦，哈哈。我想送個創作人獎俾你， 因為聽講你走數多年，希望你新一年盡快找晒啲街數。」最後仲話「除咗告別你嘅青春之外，亦都告別sickness，唔好成日病，同埋唔好色色！」軒公睇完即刻大叫佢收聲，場面勁搞笑！
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