張敬軒520宣布事業線回歸有望會展騷晒肌？ 豁出去玩水似冇着？超激尺…
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Viu1HK報導：張敬軒520宣布事業線回歸有望會展騷晒肌？ 豁出去玩水似冇着？超激尺度怕黃標
張敬軒趁今日「520」同幾百位羅賓約會！數數手指，下月初軒公就會啟《Revisit》會展騷，佢自爆爭啲開唔成呀！眼見最近疫情有升溫跡象，軒公無奈話次次臨開騷都係咁好黑仔，為咗大家睇得開心，今次就冇握手、濕吻、收禮物環節啦！除咗會唱新歌、有新環節，軒公興奮mode話有新衫，又指條「事業線」返咗嚟同操到3嚿半腹肌，睇嚟個騷會有視覺享受！
為宣傳新歌《隱形遊樂場》，軒公製作一輯遊樂場片，仲要一嚟就玩水又任睇濕身水着look，軒公甚至大膽話似冇着！同場啲女嘉賓個個都超sexy，大玩經典遊戲兼打交，大尺度到軒公都戴番個頭盔笑話怕條片出街會被「黃標」！另外，軒公指父母已經嚟咗香港，下星期就會搬入新屋，亦會現身支持會展騷！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]