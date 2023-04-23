張敬軒讚姜濤面對批評態度好 撐林家謙對表演有要求 怕同父母住會最快…
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Viu1HK報導：張敬軒讚姜濤面對批評態度好 撐林家謙對表演有要求 怕同父母住會最快入醫院？
張敬軒今日喺apm舉行演唱會Blu Ray簽唱會，人潮迫爆商場，除咗唱歌仲同羅賓們玩遊戲。
講到張爸爸早前染疫後曾昏迷，軒公解釋「爸爸好鍾意吹笛，變返一條線嗰日，佢就吹2、3個鐘，所以就咁。」至於父母終於答應來港生活，軒公話已經準備好「我哋會住得好近，如果一齊住嘅話，我會最快入醫院。真係20年冇一齊住，生活習慣。」不過軒公話好開心因為好恨有family day。
軒公對於好友林家謙被指喺金像獎表演失準，佢撐家謙係對自己好有要求嘅人，「您睇佢好似hea跳，但其實發夢都記緊！」至於姜濤被周啟生狠批歌藝嚇親人，軒公大讚姜濤面對前輩批評態度好好，仲有⋯⋯係咪好想知軒公講咩呢？去片吧！
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