張敬軒自認18舊肌肉一操即有 父母來港定居超期待共度家庭日

Viu1HK報導：張敬軒今日喺apm舉行演唱會Blu Ray簽唱會，人潮迫爆商場，除咗唱歌仲同羅賓們玩遊戲，玩足兩個鐘毫無疲態，佢仲話：「我一定會簽晒先走！」預計簽6、7個鐘頭。玩遊戲嗰陣女歌迷又要求抱抱又十指緊扣，台下仲不停叫軒公騷肌，軒公忍唔住話：「騷咪騷囉，好巴閉咩？我相信我嘅肌肉會突飛猛進。」佢仲叫大家期待6月個演唱會，睇吓有冇18粒朱古力。