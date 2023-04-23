張敬軒自認18舊肌肉一操即有 父母來港定居超期待共度家庭日
廣告
Viu1HK報導：張敬軒今日喺apm舉行演唱會Blu Ray簽唱會，人潮迫爆商場，除咗唱歌仲同羅賓們玩遊戲，玩足兩個鐘毫無疲態，佢仲話：「我一定會簽晒先走！」預計簽6、7個鐘頭。玩遊戲嗰陣女歌迷又要求抱抱又十指緊扣，台下仲不停叫軒公騷肌，軒公忍唔住話：「騷咪騷囉，好巴閉咩？我相信我嘅肌肉會突飛猛進。」佢仲叫大家期待6月個演唱會，睇吓有冇18粒朱古力。
軒公好正經咁呼籲大家要做運動，尤其中過COVID嘅朋友，講到張爸爸早前染疫後曾昏迷，佢解釋：「爸爸好鍾意吹笛，變返一條線嗰日，佢就吹2、3個鐘，所以就咁，嗰日我問媽媽，佢都講笑話整碎晒啲笛㗎啦。同埋爸爸從來唔睇中醫，而家都開始有睇同埋做針灸。」至於父母終於答應來港生活，軒公話已經準備好：「我哋會住得好近，如果一齊住嘅話，我會最快入醫院。真係20年冇一齊住，生活習慣唔同。」不過軒公知道父母嚟都好開心，仲話好恨有family day，嚟緊嘅星期日晚都會預返畀爸爸媽媽。
另外，軒公對於好友林家謙被指喺金像獎表演失準，同埋姜濤被周啟生狠批歌藝嚇親人。軒公都有讚兩位老友EQ高，一定會虛心接受各種批評，仲會識得將呢啲壓力轉化成為動力添！
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]