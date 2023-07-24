早餐KOL心裡苦 張敬軒成功爭取日食三餐 仍無啖好食 阿媽迫飲「英泥…
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Viu1HK報導：早餐KOL心裡苦 張敬軒成功爭取日食三餐 仍無啖好食 阿媽迫飲「英泥」 姐姐只識煎倉魚
軒公張敬軒今日喺中環試食米線，又再抱怨喺屋企食嘢嘅苦況，之前無啖好食係姐姐造成，而家加上阿媽聯手，搞到佢話好珍惜可以出街食飯嘅日子呀，佢首先大讚店鋪姐姐記憶力同反應都勁過佢屋企姐姐好多，仲笑言「唔好用姐姐同呢個比，侮辱咗呢個。」不過佢話屋企伙食好咗「原先喺屋企只有兩餐食，宜家經過爭取就多一餐。」
軒公指媽咪上個月正式搬嚟香港，對佢飲食習慣再次衝擊「開始每日食流質嘢多，我阿媽鍾意用攪拌機攪果汁同埋糊，而家每日朝頭早就飲英泥，直情覺得自己好似搞泥車咁，成肚都係英泥，不過暫時消化都好正常，好珍惜可以出嚟食嘢嘅時間，可以調劑自己嘅生命。人哋好想返屋企食飯，我就諗盡方法唔喺屋企食飯。如果想食魚，我家姐姐都會煎魚，但係我屋企嘅姐姐好似認為海洋只有一種魚，每晚都係煎倉魚，佢嚟咗香港四年，除咗雪到硬晒嘅倉魚，我喺屋企冇見過其他海魚，佢知道唔新鮮嘅魚係唔可以蒸，所以佢全部都煎，煎到硬上加硬。我媽鍾意食香口嘢，話煎得好食。」
軒公續說「姐姐最近煮生酮飲食，不過我覺得自己都唔適合，因為要睇身體指數。」佢話之前喺演唱會都有除衫騷身形，不過冇除晒，「如果好似Tyson yoshi咁嘅身型，我就打大赤膊遊街。」
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]